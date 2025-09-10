İtalya, Rusya'nın Polonya Hava Sahasını İhlalini Kınadı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Varşova ile dayanışmasını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında Polonya hava sahasını ihlaline ilişkin İtalya Başbakanı Meloni yazılı açıklama yaptı.

Meloni, "İtalya hükümeti adına, Rusya tarafından Polonya ve Atlantik İttifakı'nın (NATO) hava sahasının ciddi ve kabul edilemez ihlaline karşı Polonya'ya tam dayanışmamı ifade ediyorum. İtalya, başta Ukrayna'nın olmak üzere Avrupa'nın güvenliğini sağlamak ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rus İHA'larının, Polonya topraklarını ihlal etmesini şiddetle kınıyorum. Bu, tüm Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine yönelik çok ciddi ve kabul edilemez bir eylemdir. İtalya, dost ve müttefiki Polonya ile tam dayanışmasını ifade ederken, Polonya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma taahhüdünü bir kez daha teyit eder. Her türlü provokasyon Avrupa tarafından kararlı ve birleşik bir şekilde reddedilmelidir."

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığını bildirmişti.