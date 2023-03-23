İtalya, nisanda Batı Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarını ağırlayacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 3 Nisan'da Roma'da Batı Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 3 Nisan'da Roma'da Batı Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

Tajani, Senato ve Temsilciler Meclisinin ortak Dışişleri Komisyonu toplantısına katılarak parlamenterlere uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın Balkanlara verdiği öneme dair konuşan Tajani, " İtalya, Balkanlarda başrol oynamaya geri döndü. Bölge ülkelerinin Avrupa perspektifini destekliyoruz." dedi.

Son olarak ikili iş forumu için Belgrad'a gittiğini hatırlatan Tajani, Kosova ve Sırbistan'daki mevkidaşlarıyla müzakere masasında yapıcı bir yaklaşım sürdürme konusunda görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

Tajani, "Roma'da 3 Nisan'da Batı Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Burası, İtalya için bir dış politika önceliği taşıyor ve aynı zamanda yasa dışı göçle mücadele için de kilit rolde olduğu değerlendiriliyor." diye konuştu.

İran konusuna da değinen Tajani, "Nükleer meselesi endişelendiriyor. Sinyaller olumlu değil. Onları, nükleer silah üretmenin hata olacağına ikna etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tajaniı, İran'daki zehirlenme hadiseleriyle ilgili de "İtalya, İran'da özellikle genç kadınlara zarar veren insan hakları ihlalleriyle ilgili bağımsız bilgi toplama misyonunu destekleyecek ve sorumlulukları tespit etme ihtiyacını yineleyecek." dedi.

Antonio Tajani, Tunus'taki durumun aciliyetine de işaret ederek, "Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) hızlı müdahalesine gereksinim var. Ekonomik ve sosyal cephedeki kritik durum, göçmen çıkışları üzerinde ciddi etkilere sahip." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında, AB'nin gelecek 12 ay içinde Ukrayna'ya mühimmat desteğini artırmayı onayladığını dile getiren Tajani, Kiev'in Rusya'nın saldırısı karşısında bu desteğe güvendiğini aktardı.

Tajani, Ukrayna savaşında Çin'in barışı getirmesini umduğunu vurgulayarak, "Çin, Rusya'yı barış masasına oturtmaya ve uluslararası hukuka saygı duymaya zorlamalı, bunun için de Rusya, Ukrayna'dan askerlerini çekmeli." ifadesini kullandı.

Tajani, 26 Nisan'da Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına ilişkin bir konferansa ev sahipliği yapacaklarını belirtti.