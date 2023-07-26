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İtalya'nın Sicilya Adası Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

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MESSİNA, 26 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Messina kentinde çıkan orman yangınları görülüyor, 25 Temmuz 2023. İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında Salı günü çıkan yangınlar adada büyük yıkıma neden oldu.

MESSİNA, 26 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Messina kentinde çıkan orman yangınları görülüyor, 25 Temmuz 2023.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında Salı günü çıkan yangınlar adada büyük yıkıma neden oldu. (Fotoğraf: İtalyan itfaiyeciler/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sicilya İtalya Güncel Haberler

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