İtalya'nın Sicilya Adası Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor
Güncel Haberler
MESSİNA, 26 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Messina kentinde çıkan orman yangınları görülüyor, 25 Temmuz 2023. İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında Salı günü çıkan yangınlar adada büyük yıkıma neden oldu.
MESSİNA, 26 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Messina kentinde çıkan orman yangınları görülüyor, 25 Temmuz 2023.
İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında Salı günü çıkan yangınlar adada büyük yıkıma neden oldu. (Fotoğraf: İtalyan itfaiyeciler/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel