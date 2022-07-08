İtalya'nın önde gelen turistik beldesinde bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek - Haberler

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İtalya'nın önde gelen turistik beldesinde bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek

AA - Barış Seçkin - Güncel
İtalya'nın önde gelen turistik beldesinde bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek

İtalya'nın önde gelen turistik beldelerinden Sorrento'da belediye, kente gelen tatilcilerin uygunsuz davranışlarını gerekçe göstererek, turistlerin bikini ve üstü çıplak şekilde dolaşmasını yasaklayarak buna uymayanlar için para cezası getirdi.

İtalya'nın önde gelen turistik beldelerinden Sorrento'da belediye, kente gelen tatilcilerin uygunsuz davranışlarını gerekçe göstererek, turistlerin bikini ve üstü çıplak şekilde dolaşmasını yasaklayarak buna uymayanlar için para cezası getirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Belediye Başkanı Massimo Coppola, kente gelen turistlerin plaj dışında bikinili ve üstü çıplak şekilde dolaşmalarının yerel halkı rahatsız ettiğini ve salaş bir görüntüye yol açmasından ötürü böyle bir kural koyduklarını belirtti.

Zaman zaman uluslararası zirvelere de ev sahipliği yapan kentte bu kuralla kamusal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ve ayrıca yerel halkla ziyaretçiler arasında huzursuzluk çıkmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Söz konusu kurala uymayanlara ise 25'ten 500 avroya kadar para cezası verilebileceği ifade edildi. Kentte kurala ilişkin denetimi ise belediye zabıtaları yapacak.

Sorrento gibi ülkenin güneyindeki Tropea kentinde de bikini ve mayo ile gezenlere 125 ile 500 avro arasında değişen para cezası kesiliyor.

Ülkenin kuzeyden güneye; Viareggio, Baia Domizia ve Santa Margherita di Savoia'ya kadar pek çok tatil beldesinde sokaklarda adap kurallarına yönelik bu tür uygulamalar yürürlükte.

Rapallo kentinde ise caddelerde kıyafet kurallarını hatırlatan tabelalar bulunuyor.

AA / Barış Seçkin - Güncel

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