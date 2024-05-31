İtalya'nın Milli Günü Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalya'nın Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda; "Değişken bir uluslararası senaryoda öncelikler ve gündemler değişebilir, ancak dostluklar değişmez. Türkiye gibi ortak ve müttefiklerimizin bu zorlu mücadeleye katılacağına inanıyoruz" dedi.

İtalya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 78'inci yıl dönümü, Büyükelçilik'te düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. İki ülkenin milli marşlarının ardından açış konuşmalarına geçildi.

İtalya'nın Ankara Büyükelisi Marrapodi şöyle konuştu:

"Ekibim ve sizlerle birlikte her gün, bugüne kadar kazandığımız başarılardan gurur duyarak, ikili ilişkilerimizin tüm potansiyelini geliştirmek için bu ruhla çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere, bu yıl Başbakan Meloni'nin İstanbul ziyaretiyle başladı. Liderler arasında gündemdeki en ciddi küresel ve bölgesel meselelere ilişkin yapıcı diyalogdan güç alan gerçekten güven dolu bir atmosfer hakimdi. Aynı atmosfer her geçen gün bize yol gösteriyor. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz ve Bakan Yardımcısı Bozay ile diğer pek çok seçkin misafirin varlığı da bunu teyit etmekte.

Ancak ne yazık ki, uluslararası alandaki sistemik değişiklikler kadar zorluklar da artmaya devam ediyor. Bu çerçevede, mevcut çalkantıları proaktif bir şekilde ele almaya çağrılıyoruz. Artan küresel endişelerin arasında, geçtiğimiz Ocak ayında İtalya'nın yedinci G7 Dönem Başkanlığı başladı. Her yerde zorlukların arttığı, eşi benzeri görülmemiş bir dönemde büyük bir sorumluluk üstlendik. Devam eden çatışmalar, göç dalgaları, değişen güvenlik senaryosu, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar ve riskleriyle yapay zekanın yaygınlaşmasının damga vurduğu teknolojik belirsizlikler.

"Türkiye gibi ortak ve müttefiklerimizin bu mücadeleye katılacağına inanıyoruz"

Böylesine değişken bir uluslararası senaryoda öncelikler ve gündemler değişebilir, ancak dostluklar değişmez. Türkiye gibi ortak ve müttefiklerimizin bu zorlu mücadeleye katılacağına inanıyoruz. Ortak hedefimiz hiç değişmedi: tehlikelere meydan okumak, istikrar ve yoksullukla mücadele gibi ortak stratejik hedefleri ilerletmek, kolektif gücümüzü arttırmak içir işbirliğini teşvik etmek."

Bozay: İtalya bir dost, müttefik ve stratejik ortaktır

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Bozay ise şunları kaydetti:

"İtalya uzun yıllara dayanan bir dost, müttefik ve stratejik ortaktır. Diplomatik ilişkilerimiz neredeyse 170 yıl öncesine dayanıyor. Ancak etkileşimimiz tarihin çok daha derinlerine uzanıyor.

Zengin Akdeniz tarihi, medeniyeti ve kültüründen gelen ortak mirasımız, ilişkilerimize daha da derinlik katmakta, her alandaki temas ve işbirliğimizi kolaylaştırmaktadır.

Tüm zorlukları fırsata dönüştürerek, başta Orta Asya ve Afrika gibi bölgeler olmak üzere, daha geniş bir bölgede ve üçüncü ülkelerde işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Enerji, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, iklim değişikliği ve Ar-Ge alanlarında işbirliği yaparak ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bu bağlamda İtalya ile işbirliğimiz çok değerlidir. Ülkelerimiz ve halklarımız için karşılıklı olarak faydalı sonuçlar yaratırken, uluslararası barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı sırasında da bu zorluklara kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler bulunmasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

"İkili ticaret hacmimizin yıl sonuna kadar 30 milyar dolar hedefine ulaşacağına inanıyoruz"

Ekonomik alanda ise İtalya'yı önde gelen ticaret ortaklarımız arasında saymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İtalya dış ticaretimizde beşinci sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl 27 milyar doları aşarak yeni bir rekor kıran ikili ticaret hacmimizin yıl sonuna kadar 30 milyar dolar hedefine ulaşacağına inanıyoruz. Turizm ve eğitim sektörlerinde İtalya'nın Türk turistlerin ve öğrencilerin en gözde destinasyonları arasında yer alması şaşırtıcı değildir. Türkiye ve İtalya arasındaki Erasmus programının bir başarı öyküsü olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Kültürel alışverişimiz devam ediyor."