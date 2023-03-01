İtalya'nın Lombardiya Bölgesi Artık Çin'den Gelenlerden Kovid-19 Testi İstemeyecek

ROMA, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'den uçakla İtalya'nın Lombardiya bölgesine gelenlerin Kovid-19 testi yapmasını gerektiren ve son iki aydır yürürlükte olan uygulamaya Çarşamba gününden itibaren son verildi.

ROMA, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'den uçakla İtalya'nın Lombardiya bölgesine gelenlerin Kovid-19 testi yapmasını gerektiren ve son iki aydır yürürlükte olan uygulamaya Çarşamba gününden itibaren son verildi.

Lombardiya'nın sosyal işler danışmanı Guido Bertolaso'nun Salı günü yaptığı duyuru, bölgenin Palazzo delle Scintille'deki ana Kovid-19 önleme merkezinin kapatılmasıyla aynı zamana denk geldi. 674 gündür açık olan merkezde 2,4 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salı günkü kapanış etkinliğinde konuşan Bertolaso, "son iki ayda yapılan kontrollerin artık gerekli olmadığını" doğruladı.

İtalya, Çin'deki Kovid-19 enfeksiyonlarında yaşanan artış nedeniyle Aralık ayı sonlarında test uygulamasına başlamıştı. Kısıtlamalar, Ocak ayı sonlarında gevşetilerek gelişigüzel kontrollere geçildi.

Lombardiya, İtalya'nın en kalabalık bölgesi ve ülkenin finans ve moda başkenti Milano'ya ev sahipliği yapıyor. Bölge, Çinli turistler ve iş seyahati yapanlar için popüler bir destinasyon.