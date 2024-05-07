İtalya'nın Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsine alındı

İtalya'nın kuzeyindeki Ligurya Bölgesel Yönetimi Başkanı Giovanni Toti, Cenova Cumhuriyet Başsavcılığının mafyayla mücadele birimince yürütülen bir soruşturma kapsamında, yolsuzluk suçlamasıyla bu sabah tedbiren ev hapsine alındı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, 2015'te merkez sağın adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak o tarihten bu yana Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı olan Toti'nin, yolsuzlukla suçlandığı bildirildi.

Haberde, Toti'nin de yolsuzluğa karışmakla suçlandığı söz konusu soruşturmanın, Cenova Limanı'nın Rinfuse Terminali'nde imtiyaz gibi bazı menfaatler elde etmek amacıyla rüşvet verildiği iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Hakkındaki yakalama emri Sanremo'daki bir otelde kaldığı sırada mali polis ekiplerince tebliğ edilen Toti'nin, ofisinde ve evinde aramalar yapıldığı kaydedildi.

Soruşturmada, Toti'nin sağ kolu olarak anılan özel kalem müdürü Matteo Cozzani'ye de Sicilya'da faaliyet gösterdiği bilinen "Cosa Nostra" mafyasının Cenova Limanındaki işini kolaylaştırmaya çalışmak suçlamasının yöneltildiği ve onun da ev hapsine alındığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, liman yönetimin eski başkanı, bazı iş insanlarının da soruşturulduğu belirtilirken bu kişilerin Cenova Limanı'ndaki faaliyetlerinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.