İtalya'nın Kökenleri Beijing'de Sergileniyor

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Müzesi'nde yer alan "Tota Italia -- Origins of a Nation" (İtalya'nın Tamamı -- Bir Ulusun Kökenleri) başlıklı sergiyi gezen bir ziyaretçi, 11 Temmuz 2022. İtalya'nın kökenlerine dair yeni bir sergi, Beijing'deki Çin Ulusal Müzesi'nde sergilenmeye başladı. İtalya'nın dört bir yanındaki 26 müzeden gelen 503 parça değerli antik eser sergileniyor. Çince, İtalyanca ve İngilizce olarak sunulan sergi, 9 Ekim'e kadar devam edecek. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

Xinhua / Güncel