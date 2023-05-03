İtalya'nın İzmir Konsolosluğu yeni ofisinde hizmete başladı

İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Konak ilçesindeki yeni ofisinde hizmet vermeye başladı.

Akdeniz Mahallesi'ndeki Heris Tower içinde düzenlenen yeni ofisin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda konuşan İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, konsolosluğun 160 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini ve kentin en eski kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Giorgio, İzmir'in ilk detaylı haritasının 1854-1856 yılları arasında İtalyan Mühendis Luigi Storari tarafından çizildiğini ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nın da İtalyan Pietro Canonica'nın eseri olduğunu ifade etti.

Konsolosluğun yeni binasında hizmet vereceğini belirten Giorgio, "Konsolosluğumuz bu yeni görünümüyle sadece burada yaşayan İtalyan vatandaşlarının değil, İtalya'ya iş, eğitim ve turizm amacıyla gitmesi gereken bir çok Türk vatandaşının da hizmetindedir. Daha modern bir kurumsal bina yaratarak böylelikle İtalyan ve Türk ulusundan herkesin yararlanabilmesi için daha önemli çalışmalar yapmayı amaç edindik. Konsolosluk hizmetlerini iyileştirmek için yeni görevimiz şimdi başlıyor ve bu yolculukta bize eşlik etmek istemeniz halinde size müteşekkir olacağız." dedi.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Yurt Dışındaki İtalyan Yurttaşları ve Göç Politikaları Genel Müdürü Luigi Maria Vignali de buradaki konsolosluğun iki ülke arasında yakın ilişkilerin de bir nişanesi olduğunu belirterek, "Yeni hizmet binası, hem Türk hem de İtalyan vatandaşlarına daha hızlı ve etkin hizmet vererek iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Ceneviz kaleleri için ortak çalışma

Vali Yavuz Selim Köşger ise İtalya ve Türkiye arasında köklü tarihi, siyasi ve ekonomik ilişkiler olduğunu anlattı.

Türkiye'de Cenevizlerden kalma 9 kale bulunduğu ve bunların 3'ünün İzmir'de olduğunu hatırlatan Köşger, bu kalelerin UNESCO Dünya Mirası Listesine kabul edilmesi için İtalyan Büyükelçiliği ile birlikte çalışma yaptıklarını anımsattı.

3 kalenin İzmir'de olmasının İtalya'nın ticari zekasının göstergesi olduğunu ifade eden Köşger, şunları söyledi:

"Cenevizlerin torunu İtalya da aynı ticari zekaya sahip ki İzmir'deki 4 konsolosluktan birisi İtalyanların. İzmir'in önemini İtalyanlar kavramış durumda. O anlamda ben tebrik ediyorum. Ülkeden ülkeye ilişkilerin yanında kentten kente ilişkiler de çok önem kazandı. Bu anlamda İzmir'in İtalya'daki şehirlerle olan münasebetleri giderek önem kazanıyor."

Programa İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İtalyan vatandaşları katıldı.