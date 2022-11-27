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İtalya'nın İschia Adası'nda Toprak Kayması Can Aldı

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İtalya'nın İschia Adası'nda Toprak Kayması Can Aldı

ROMA, 27 Kasım (Xinhua) -- Fotoğrafta, İtalya'nın İschia Adası'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar görmüş araçlar görülüyor, 26 Kasım 2022.

ROMA, 27 Kasım (Xinhua) -- Fotoğrafta, İtalya'nın İschia Adası'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle hasar görmüş araçlar görülüyor, 26 Kasım 2022.

Yetkililere ve yerel basında çıkan haberlere göre, İtalya'nın güneyindeki İschia Adası'nda Cumartesi günü şiddetli yağmurların tetiklediği toprak kaymasında çok sayıda konutun hasar görmesinin ardından en az bir kişi öldü ve birkaç kişi de kayboldu. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İtalya Güncel Haberler

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