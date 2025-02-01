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İtalya'nın Göçmen Gönderme Planı Mahkeme Tarafından Engellendi

İtalya'nın Göçmen Gönderme Planı Mahkeme Tarafından Engellendi
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin düzensiz göçmenleri Arnavutluk'a gönderme planı, mahkeme kararıyla bir kez daha başarısız oldu. 49 göçmen İtalya'ya geri getirildi.

İtalya'da Giorgia Meloni hükümetinin düzensiz göçmenleri Arnavutluk'a gönderme planı bir kez daha başarısız oldu. Mahkeme kararıyla 49 göçmen İtalya'ya geri getirildi.Cumartesi günü İtalyan sahil güvenliğine ait bir gemi daha önce Arnavutluk'a gönderilen onlarca düzensiz göçmeni İtalya'ya geri götürdü. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin göçmenleri Arnavutluk'taki gözaltı merkezinde tutma planı üçüncü denemede de başarısız oldu.

Roma'daki bir mahkemenin kararı üzerine Salı günü Arnavutluk'a sevk edilen 49 erkek İtalya'ya geri kabul edildi. Bu kişilerden altısı, yaşları küçük olduğu için daha ilk gün geri getirilirken diğer 43'ü Cumartesi günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 66 kilometre uzaklıktaki sahil kasabası Şingin'den gemiye bindi. Söz konusu kişilerin Bangladeş, Mısır, Fildişi Sahilleri ve Gambiya vatandaşları olduğu belirtildi.

Göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) sınırları dışına taşınmasını uygun bulmayan ilgili mahkeme, hızlı sınır dışı uygulamasından önce dosyayı sevk ettiği Avrupa Adalet Divanı'nın kararının beklenmesine hükmetti. Ekim ve Kasım aylarında da benzer şekilde göçmenlerin üçüncü ülkelere nakli İtalyan mahkemelerinin engeline takılmıştı.

İtalya'da Meloni hükümeti beş yıllık bir plan kapsamında her ay 3 bin göçmeni AB sınırlarının dışındaki gözaltı merkezlerine nakletmeyi hedefliyor.

Bu yılın ilk dört haftasında İtalya kıyılarına 3 bin 704 düzensiz göçmen ulaştı. Geçen yılın tamamında İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 2023'e kıyasla yüzde 58 düşüşle 66 bin 317 olmuştu.

AP / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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