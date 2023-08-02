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İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde orman yangını çıktı

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İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde orman yangını çıktı ve müdahaleler sürüyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar ve toprak kaymaları nedeniyle mücadele zorlu bir hal aldı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde orman yangını çıktığını ve müdahalelerin sürdüğünü duyurdu.

Emilia-Romagna bölgesindeki Brisighella'da orman yangını çıktı. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "İtfaiye ekipleri bu sabahtan beri Ravenna iline bağlı Brisighella'da çıkan orman yangınına müdahale etmektedir. Ulusal hava filosuna ait bir Canadair ve iki Drago helikopteri de bölgede faaliyet göstermektedir. Şu anda bölgedeki şiddetli rüzgar ve Mayıs ayındaki toprak kaymaları nedeniyle yangınla mücadele karmaşık bir hal almış durumda" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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