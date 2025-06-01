İtalya'nın Emilia-Romagna Bölgesi, İsrail ile İlişkilerini Kesti

İtalya'nın Emilia-Romagna Bölgesi, İsrail ile İlişkilerini Kesti
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İtalya'nın Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm resmi ilişkilerini kesme kararı aldı. Bu karar, bölgedeki insani durumun kötüleşmesine ve uluslararası hukuka saygı çağrılarına dayanıyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle İsrail hükümetiyle tüm resmi ilişkilerini kestiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazzelilere insani yardım ulaşmasını engellemesi, İtalya'da tepki çekmeye devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Puglia Bölgesel Yönetimi'nin ardından bir bölge daha İsrail hükümetiyle resmi ilişkilerini kesme kararı aldı.

İtalyan ANSA ajansındaki habere göre, Emilia-Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı Michele de Pascale, bölge yönetim mercilerine gönderdiği mesajda, "uluslararası hukuka saygı yeniden tesis edilene kadar, devam eden katliamı durdurma iradesini açıkça ve net biçimde ortaya koymayan söz konusu hükümetle bağlantılı tüm kişi ve yapılarla ilişkilerin kesilmesi" çağrısında bulundu.

De Pascale, Gazze Şeridi'nde süren ve sivilleri ciddi şekilde etkileyen şiddet ile Refah'ta son günlerde yaşanan dramatik gelişmeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle başlattığı davayı dikkate alarak, olanakları dahilinde böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Emilia-Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı de Pascale, bu kararlarının İsrail halkına değil, mevcut İsrail hükümetine yönelik olduğunu kaydetti.

Bu arada, Emilia-Romagna Bölgesi'nin başkenti olan Bologna'da da belediye yönetimi, İsrail hükümetiyle ilişkilerini kestiğini bildirdi. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, bu kararlarını Facebook hesabından duyurdu.

Emilia-Romagna'dan önce Puglia Bölgesel Yönetim Başkanı Michele Emiliano da 29 Mayıs'ta Netanyahu hükümeti ile ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Emiliano, Netanyahu hükümeti tarafından savunmasız Filistinlilere yönelik soykırım yürütüldüğü gerekçesiyle bölge yönetimine bağlı ajans ve kuruluşların yöneticileri ile çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Bahsi geçen hükümetin kurumsal temsilcileriyle ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik katliamın durdurulmasına yönelik açık ve net bir irade taşımayan söz konusu hükümetle bağlantılı kişilerle, her türlü ilişkinin kesilmesi konusunda gereği yapılsın." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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