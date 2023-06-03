İtalya'nın başkenti Roma'da yangın: 1 ölü, 9 yaralı

İtalya'nın başkenti Roma'da dün sekiz katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 100'den fazla kişi tahliye edildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da dün sekiz katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 100'den fazla kişi tahliye edildi.

İtfaiye yetkilileri dün öğleden Roma'nın doğusundaki Colli Aniene bölgesinde sekiz katlı bir binada meydana gelen yangında 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden itfaiye yetkilileri, yangının sebebini araştırdıklarını belirtti. Yerel basın binada oturan yaklaşık 100 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.