İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Roma'daki terör örgütü PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haberler

TSK'nın Suriye'de PKK unsurlarına karşı yeni bir operasyon hazırlığı içinde olmasının ardından Yunanistan ve İngiltere'den sonra İtalya'da da dün PKK destekçileri sokaklara döküldü Başkent Roma'da ellerinde pankartlar taşıyan bir grup PKK destekçisi, Türkiye aleyhine sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando ise "Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.

İTALYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

PALERMO BELEDİYE BAŞKANI DA GÖSTERİYE KATILDI

Söz konusu gösteriye Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da katıldı. Terör örgütüne arka çıkan ifadeler kullanan Orlando, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız." dedi.