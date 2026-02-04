Haberler

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo'dan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci'ye Nezaket Ziyareti

Güncelleme:
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci'ye nezaket ziyaretinde bulunarak enerji, bağlantı ve kültürel işbirliği konularını görüştü.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Giuseppe Manzo'nun Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci'ye yaptığı nezaket ziyaretinin odak noktasında enerji, bağlantı ve kültürel işbirliği konuları vardı. İtalya ve Türkiye, barış, istikrar ve refah için ikili ve çok taraflı işbirliğini daha da artırmak için çalışıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

