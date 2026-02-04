İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo'dan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci'ye Nezaket Ziyareti

(ANKARA) - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Giuseppe Manzo, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede enerji, bağlantı ve kültürel işbirliği konuları ele alındı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Giuseppe Manzo'nun Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci'ye yaptığı nezaket ziyaretinin odak noktasında enerji, bağlantı ve kültürel işbirliği konuları vardı. İtalya ve Türkiye, barış, istikrar ve refah için ikili ve çok taraflı işbirliğini daha da artırmak için çalışıyor."