İtalya Milli Günü Ankara'da kutlandı

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, İtalya Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde, büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da görev yapan büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasına Türkçe başlayan Büyükelçi Marrapodi, Bakan Güler'in etkinliğe katılımının iki ülke arasındaki "olağanüstü dostluğun" kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.

Görevi süresince İtalya ile Türkiye arasındaki "olağanüstü" ikili ilişkilere tanıklık etmenin ayrıcalığını yaşadığını kaydeden İtalyan Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ve Türkiye, mükemmel siyasi ilişkilerden rekor düzeydeki ekonomik ortaklığa, köklü kültürel işbirliğinden dinamik ortak inovasyon arayışına kadar, zorlukların üstesinden gelmek ve fırsatları değerlendirmek için yan yana olmaya devam ediyor."

Marrapodi, gelecek sene İtalya ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin tesisinin 170. yılını kutlayacağını, bu dostluğun iki ülkenin halkları arasındaki yüzyıllardır süregelen temel kültürlerarası etkileşime dayandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında İtalya'nın başkenti Roma'da 29 Nisan'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ni hatırlatan Marrapodi, burada ikili ortaklık bağlamında gelecek için yeni hedefler belirlendiğini belirtti.

Büyükelçi Marrapodi sözlerini, "Türkiye, hizmet etmekten büyük onur duyduğum harika ve her geçen gün daha da çok sevdiğim bir ülke." ifadesiyle tamamladı.

Resepsiyon, etkinliğin sponsorlarına plaket takdimi ve müzik eşliğindeki ikramlarla sona erdi.