İtalya Milli Günü Ankara'da kutlandı

İtalya Milli Günü Ankara'da kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, İtalya Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, İtalya Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde, büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da görev yapan büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasına Türkçe başlayan Büyükelçi Marrapodi, Bakan Güler'in etkinliğe katılımının iki ülke arasındaki "olağanüstü dostluğun" kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.

Görevi süresince İtalya ile Türkiye arasındaki "olağanüstü" ikili ilişkilere tanıklık etmenin ayrıcalığını yaşadığını kaydeden İtalyan Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ve Türkiye, mükemmel siyasi ilişkilerden rekor düzeydeki ekonomik ortaklığa, köklü kültürel işbirliğinden dinamik ortak inovasyon arayışına kadar, zorlukların üstesinden gelmek ve fırsatları değerlendirmek için yan yana olmaya devam ediyor."

Marrapodi, gelecek sene İtalya ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin tesisinin 170. yılını kutlayacağını, bu dostluğun iki ülkenin halkları arasındaki yüzyıllardır süregelen temel kültürlerarası etkileşime dayandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında İtalya'nın başkenti Roma'da 29 Nisan'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ni hatırlatan Marrapodi, burada ikili ortaklık bağlamında gelecek için yeni hedefler belirlendiğini belirtti.

Büyükelçi Marrapodi sözlerini, "Türkiye, hizmet etmekten büyük onur duyduğum harika ve her geçen gün daha da çok sevdiğim bir ülke." ifadesiyle tamamladı.

Resepsiyon, etkinliğin sponsorlarına plaket takdimi ve müzik eşliğindeki ikramlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması! 12 şüpheli tutuklandı
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.