İtalya, Kuzey Akım Sabotajı Şüphelisini Almanya'ya İade Edecek

İtalya'da mahkemenin, 2022'de Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajın şüphelisi olduğu gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Ukraynalı şüphelinin, Almanya'ya iade edilmesi kararı verdiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bologna Temyiz Mahkemesi, Eylül 2022'de Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarını sabote etmek suçlamasıyla hakkındaki tutuklama talebi doğrultusunda 21 Ağustos'ta Rimini kentinde gözaltına alınan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov'un Almanya'ya iade edilmesi yönünde karar verdi.

Şüphelinin avukatı Nicola Canestrini, iade kararına Yargıtayda itiraz edeceğini belirterek, "Adil yargılanma, gözaltı koşulları ve işlevsel dokunulmazlık gibi temel haklar ihlal edildi. Bunlar otomatik yargısal işbirliği adına feda edilemez." dedi.

İtalya'da 21 Ağustos'ta gözaltına alınan Kuznietsov'un, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu iddia edilmişti.

Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri öne sürülmüştü.