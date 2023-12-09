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İtalya İtfaiyesi Geleneksel Tırmanışıyla Madonna Heykeline Çelenk Koydu

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İtalya itfaiyesi Vigili del Fuoco, her yıl olduğu gibi Meryem Ana'nın Günahsızlığı Bayramı için 27 metre yüksekliğindeki Madonna heykelinin koluna çelenk bıraktı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani da bu geleneksel tırmanışı kutladı.

? İtalya itfaiyesi Vigili del Fuoco, 1949 yılından bu güne kadar kesintisiz sürdürdükleri geleneksel tırmanışı yaparak 27 metre yüksekliğindeki Madonna heykelinin koluna çelenk koydu.

Vigili del Fuoco'nın Roma itfaiye şefi, başkent Roma'da bugün sabah erken saatlerde düzenlenen ayin sonrasında 27 metre yüksekliğindeki Meryem Ana'yı simgeleyen Madonna heykelinin koluna uzatılmış itfaiye merdivenlerini çıkarak çelenk koydu. Katolik dinine inanlarının kutladığı Meryem Ana'nın Günahsızlığı Bayramı için İtalya itfaiyesi, 1949 yılından itibaren kesintisiz her yıl 8 Aralık'ta Madonna heykelini tırmanarak heykelin koluna çiçeklerden yapılmış bir çelenk bırakıyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, itfaiyeyi kutlayarak 'Her yıl olduğu gibi İtfaiye, Meryem Ana'nın koluna çiçeklerden bir çelenk koydu' açıklamasını yaptı. İtalya itfaiyesinin geleneksel tırmanışı ve saygı duruşu dron kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meryem Ana Madonna İtalya İtfaiye Dünya Güncel Haberler

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