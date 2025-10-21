İtalya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısını Soruşturuyor

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, İsrail'in 1 Ekim'de uluslararası sularda saldırıp yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan delegasyonunun hukuk ekibi, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, 36 İtalyan aktivistin maruz kaldığı insansız hava aracı (İHA) saldırıları, yasa dışı gözaltılar, kötü muameleler ve istismarlar hakkındaki şikayetleri üzerine soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

Son olarak ülkeye en son dönen aktivistlerden Tony La Piccirella, dün yaptığı şahsi suç duyurusunda, İsrail'in yasa dışı alıkoyma ve gözaltıları sırasında işkenceye maruz kaldığını belirtmişti. La Piccirella, Sumud Filosu'ndaki teknelerin alıkonulmasını da insan hakları ihlali olarak nitelemişti.

İsrail'e karşı yapılan suç duyurularında; "öldürmeye teşebbüs, gemi kazasına neden olma, deniz güvenliğine karşı eylemler ve korsanlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kötü muamele ve işkence" gibi suçlamaların olduğu ifade edildi.

Basındaki haberlerde, soruşturma açılmasının, "Küresel Sumud Filosu'nun insani ve barışçıl misyonuna yönelik İsrail'in saldırı ve ihlallerinin sorumluluğunun belirlenmesine yönelik ilk adım" anlamına geldiği belirtildi.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.