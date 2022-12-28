İtalya, İran'daki idam cezalarına tepki gösterdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran hükümetinden idam cezalarını askıya almasını istediklerini belirtti.

İran'daki gelişmeler nedeniyle Tajani'nin talimatıyla, İran'ın Roma'ya yeni atanmış büyükelçisi Mohammed Reza Sabouri, İtalya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Tajani, İran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılmasıyla ilgili olarak, "Görüşmede, idam cezalarının askıya alınması, gösterilere yönelik şiddetin durdurulması taleplerimizi ilettim ve de siyasi makamların göstericilerle diyalog kanallarını açmalarını istedim." dedi.

Antonio Tajani, "12 yaşındaki kız çocuğunun, 14 yaşındaki kız çocuğunun ya da 17 yaşındaki erkek çocuğunun öldürülmesi bir kamu güvenliği meselesi değildir. Bunun ulusal güvenliğin korunmasıyla da bağı yok." diye konuştu.

İtalya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) pek çok ülkeyle idam cezasının kalkması konusunda bir moratoryum lehinde birleştiğini anımsatan Tajani, hiçbir makamın bir mahkumun canına kıymasında söz sahibi olmayacağını, buna ciddi suçların da dahil olduğunu kaydetti.

İdam cezasının İtalya ve Avrupa için "geri dönüşü olmayan bir çizgi olduğunu" belirten Tajani, "Ya infazlar ertelenir ya da olanları şiddetle kınamaya devam ederiz. Basın özgürlüğünü, protesto hakkını ve insan haklarını savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Tajani, İran'ın taleplerine olumlu yanıt vermesini umduklarını vurguladı.

İran'a daha fazla yaptırım olasılığına ilişkin Tajani, bu yöndeki her kararın BM düzeyinde alınması gerektiğini söyledi.

Bu arada, basında yer alan haberlere göre, Büyükelçi Sabouri'nin henüz İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya güven mektubunu sunmadığı ve dolayısıyla resmen görevine başlamış sayılmadığı bir dönemde bu şekilde bakanlığa çağrılmasının teamüllerin dışında olduğuna işaret edildi.

İran'da, Mahsa Emini gösterileriyle ilgili yargılamalarda sanıklara, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak", "devlete karşı savaş açmak", "ateşli veya ateşsiz silahlarla korku yaymak", "adam öldürme ve yaralama" gibi suçlar yöneltiliyor.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.