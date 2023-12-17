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İtalya, İngiltere ve Arnavutluk liderleri düzensiz göçle mücadele için işbirliği çağrısı yaptı

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İtalya, İngiltere ve Arnavutluk liderleri, düzensiz göçle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, göç, yapay zeka ve ekonomik kalkınma gibi konuları ele aldıkları bir etkinlikte bir araya geldi. Liderler, yasadışı göçün daha planlı bir şekilde ele alınması ve insan kaçakçılarıyla mücadele için ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

ROMA, 17 Aralık (Xinhua) -- İtalya, İngiltere ve Arnavutluk liderleri, Avrupa'da düzensiz göçle mücadelenin uluslararası "yoğunlaştırılmış işbirliği" ile mümkün olabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama göç, yapay zeka ve ekonomik kalkınma gibi geniş bir yelpazedeki konuları kapsayan bir etkinlik için Cumartesi günü Roma'daydı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, düzensiz göçü önleme çabalarının yasadışı insan tacirlerine karşı mücadele olduğunu ifade etti.

Meloni, Sunak ve Rama ile basına kapalı yapılan toplantıyla ilgili olarak, "Avrupa'ya yönelik yasadışı göçün daha planlı şekilde ele alınması ve insan kaçakçılarıyla mücadele için ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kaldık" dedi.

Rama ise İtalya ve Arnavutluk arasında planlanan Arnavutluk'ta göçmen işlem merkezleri açılması süreciyle ilgili olarak "Bu çok önemli bir anlaşma ve her iki hükümetin bu yönde adım atıp atmayacağına karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.

Sunak da İtalya-Arnavutluk anlaşması ile İngiltere'nin Afrika'da göçmen merkezleri kurulmasıyla ilgili benzer bir anlaşma yapma planı arasındaki paralelliklere değinerek, "Göçmenler İtalya ya da İngiltere'ye yasadışı yollardan gelirlerse buralarda kalamayacaklar, bunun net anlaşılması gerek" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Rishi Sunak Edi Rama İtalya Haberler

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