İtalya ile Özbekistan, stratejik ortaklık kurulmasına dair ortak deklarasyon imzaladı

İtalya ve Özbekistan arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin ortak deklarasyon imzalandı.

Başbakan Giorgia Meloni, resmi temaslarda bulunmak üzere Roma'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, iki liderin İtalya ve Özbekistan arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin ortak deklarasyon imzaladığı belirtildi.

Buna göre, iki ülke ve sivil toplumları arasındaki işbirliğinin hem ikili hem çok taraflı bağlamda derinleştirilmesine yönelik stratejik ortaklık ilişkiler kurdu.

Söz konusu stratejik ortaklık deklarasyonu, siyasi, ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliğinden, savunma sanayi ve güvenliğe, ayrıca kültür turizm ile eğitime kadar pek çok konu başlığında ilişkilerin güçlendirilmesi hedefini taşıyor.

"İşbirliğimizi artırmayı amaçlıyoruz"

Başbakan Meloni de Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesine dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mirziyoyev'i ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Ekonomiden başlamak üzere savunma sanayi ve kültüre kadar bizi birleştiren birçok sektörde işbirliğimizi güçlendirmeyi konuştuğumuz verimli bir görüşme oldu. Önemli anlaşmaların imzalanması ve ortak deklarasyonun kabul edilmesi, ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme ve ülkelerimiz arasında yeni bir dostluk sayfası yazma fırsatı sunuyor. Özbekistan büyük bir potansiyele sahip ve İtalya için önemli bir ortak, bölgesel düzey de olmak üzere her alanda işbirliğimizi artırmayı amaçlıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Roma'daki temasları kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Birleşmiş Milletler'in merkezi Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü ile ayrı ayrı görüştü.

FAO Genel Direktörü Mirziyoyev ile görüşmesine dair Twitter'da yaptığı paylaşımda, "FAO'nun Özbekistan'ın ulusal kapasitelerini güçlendirme, tarımsal gıda değer zincirlerini geliştirme ve iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı karşısında sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlama konularında destekleme çalışmalarını artırma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.