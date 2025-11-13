İtalya ile Arnavutluk arasında birçok sektöre yönelik işbirliği anlaşması imzalandı

İtalya ile Arnavutluk arasında eğitim, sağlık, çevre, altyapı, güvenlik, savunma sanayi, düzensiz göçün yönetimi, inovasyon ve ekonomik dönüşüme kadar farklı birçok alanı kapsayan hükümetlerarası işbirliği anlaşması imzalandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ilgili bakanlarıyla, iki ülke arasında ilk kez yapılan hükümetlerarası zirve toplantısı için Roma'daki devlet konukevi Villa Pamphili'de bir araya geldi.

Zirvenin sonunda İtalya ve Arnavutluk arasında eğitim, sağlık, çevre, altyapı, güvenlik, savunma sanayi, düzensiz göçün yönetimi, inovasyon ve ekonomik dönüşüm alanlarında ekonomik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen anlaşma ile iki ülke kurumları arasında 15 mutabakat zaptı imzalandı.

Zirvenin sonundaki anlaşmaların imza töreninin ardından iki başbakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Yaklaşık 20 bakanın çeviri olmadan sadece İtalyanca konuşması hepimizi etkiledi"

Ev sahibi Başbakan Meloni, iki ülke ilişkileri için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İtalya ve Arnavutluk arasındaki ilişkiler, uzun geçmişe dayanıyor, her zaman istikrarlı olmuştur ve karşılıklı çıkarların ötesine geçmiştir. Zirvede, yaklaşık 20 bakanın çeviri olmadan sadece İtalyanca konuşması hepimizi etkiledi. Bence bu, İtalya'nın Arnavutluk için ne kadar önemli bir referans noktası olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

İşbirliğini daha da güçlendirmek istediklerini dile getiren Meloni, Arnavutluk'ta 3 bin kadar İtalyan işletmesinin bulunduğunu ve 2026'da iki ülke arasında iş forumu düzenleme hedefinde olduklarını söyledi.

Meloni, zirve sırasında İtalya'nın güneydoğusundaki Puglia Bölgesi'nden Arnavutluk'a ve Balkanlara uzanan Avrupa Ulaşım Koridorları'ndan 8. Koridor'un inşasına da odaklandıklarını aktararak, bu koridorun sadece İtalya ve Arnavutluk için değil tüm Avrupa için daha fazla kalkınma, refah ve güvenlik getirecek stratejik önemde bir iş olduğuna işaret etti.

Başbakan Meloni, İtalya'nın Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğini, Avrupa'nın yeniden birleşmesi olarak gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Birkaç gün içinde Arnavutluk'un AB'ye katılım müzakerelerinin son faslı açılacak. Bu açıkça önemli bir işaret. Arnavutluk'un AB'ye katılımını destekliyoruz. Nihai teknik anlaşmaların imzalanıyor olması, Arnavut tarafında yapılan önemli çalışmalar hakkında çok şey anlatıyor. Siyasi diyalog başladığında, bunun olumlu sonuçlanmasını destekleyeceğiz."

Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili soruya Meloni, "Sürtüşmeler ve zorluklar olduğunu biliyorum. Yunan arkadaşlarımı tanıyorum, her zaman Avrupa'nın iyiliği ve geleceği için çalıştılar ve bu açıdan korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

2 yıldır faaliyete geçemeyen "İtalya-Arnavutluk göç protokolü"

Meloni, mevkidaşı Rama ile 6 Kasım 2023'te imzaladığı, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar tutulması için İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu 2 göçmen merkezinde tutulmasını öngören ancak hem İtalya hem Avrupa yargısının idari kararları sebebiyle faaliyete geçemeyen İtalya-Arnavutluk göçmen protokolüne ilişkin şunları kaydetti:

"Herkes bu protokolün geçerli bir model olduğunu anlayamadı. Birçok kişi, onu yavaşlatmak veya engellemek için çalıştı ancak biz ilerlemeye kararlıyız. Çünkü bu, göçmen yönetimi paradigmasını değiştirme potansiyeline sahip bir mekanizma. Burada 2 yıl kaybedildi. Bu benim hatam değil, yeni AB Göç ve İltica Paktı yürürlüğe girdiğinde Arnavutluk'taki merkezler başlangıçtan beri amaçlandığı gibi faaliyet gösterecek."

Rama'ya bu protokol dolayısıyla tekrar teşekkür eden Meloni, Arnavutluk'un halihazırda bir AB üyesi ülke gibi davrandığını söyledi.

Meloni, protokolü "kapsamlı bir Avrupa anlaşması" olarak gördüğünü belirterek, "Başbakan Rama da buna tanıklık ediyor. Uzun zamandır İtalya-Arnavutluk Protokolü'ne katılmaya çalışan bazı Avrupa ülkeleri var, çünkü herkes bu tür bir girişimin göç akışlarının yönetimi için devrim niteliğinde olduğunu görüyor." yorumunu yaptı.

"İtalya, bizden aklına gelen her şeyi isteyebilir"

Arnavutluk Başbakanı Rama da söz konusu göç protokolünden dolayı pişman olup olmadığı ve başka ülkelerle benzer anlaşmalar yapıp yapmayacağına dair soru üzerine şunları söyledi:

"En başından beri söyledim, yüz kez tekrarlardım, başka ülkelerle asla. Bunu başka ülkelere de söyledim ve bana nedenini sorduklarında, 'Çünkü siz, İtalya değilsiniz, bu bir sorun' diye cevap veriyorum. İtalya değillerse, Arnavutluk'tan akıllarına gelen her şeyi isteyemezler. İtalya, bizden aklına gelen her şeyi isteyebilir ve biz her zaman 'evet' demeye hazırız, çünkü kendimizi bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak hissediyoruz."

Rama, Meloni'nin İtalya'da 2027'de yapılması beklenen genel seçimleri kazanarak bir dönem daha İtalya Başbakanlığı görevini yürüteceğini öne sürerek, "Arnavutluk, AB üyeliği için siyasi müzakerelere 2028'de, yani İtalya'nın Avrupa Konseyi başkanlığını yürüttüğü ve Giorgia'nın İtalya ve Avrupa Konseyi'nin başkanlığını üstlendiği dönemde başlarsa, bu gerçekten pastanın üzerindeki krema olur." dedi.

İki ülkenin firmaları, Arnavutluk'ta 7 gemi inşa edecek

Başbakan Rama, İtalya ile bugün imzaladıkları savunma alanındaki anlaşmalarla 2 devriye gemisinin devir teslimi için bir anlaşma imzalamanın yanı sıra başka önemli bir noktanın daha olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Paşaliman'da, İtalya'dan Fincantieri, Arnavutluk'tan Kayo olmak üzere, İtalyan-Arnavut ortaklı bir şirket tarafından 7 gemi daha inşa edilecek. Bu, genç Arnavutlar için istihdam yaratacak, iyi ücretler alacaklar ve bu, İtalya'ya, Arnavutluk'a ve diğer ülkelere, günümüzde çok önemli olan gemileri tedarik edecek bir ortak girişim olacak."