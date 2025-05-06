Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

Sonunda korkulan oldu! Komşu ülkeye saldırı başlattılar
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

İtalya Hava Kuvvetleri'ne Ait 3 Uçak Havada Çarpıştı

İtalya Hava Kuvvetleri'ne Ait 3 Uçak Havada Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori akrobasi ekibine ait 3 uçak, gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazada 2 pilot yara almadan kurtulurken, 1 pilot hastaneye kaldırıldı.

İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori adlı akrobasi ekibine ait 3 uçak, gösteri uçuşu sırasında hava çarpıştı.

3 UÇAK HAVADA ÇARPIŞTI

İtalya'da gösteri uçuşu sırasında facianın eşiğinden dönüldü. İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori adlı akrobasi ekibine ait MB-339 tipi 3 uçak, Pantelleria Adası'ndaki gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazanın ardından 3 uçakta acil iniş yaparken, uçaklardan biri iniş sırasında pistten çıktı.

1 PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Acil durum ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale etti. Kazadan 2 pilot yara almadan kurtulurken, 1 pilot bacağının kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KAZADA "KUŞ ÇARPMASI" ŞÜPHESİ

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, İtalyan basını kazanın nedeninin kuş çarpması olabileceğini belirtti. Uçaklarda kaza nedeniyle ciddi hasar medyana geldiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.