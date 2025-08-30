İtalya, Fransa ve Almanya İçişleri Bakanları Düzensiz Göçle Mücadelede Kararlılık Vurguladı

İtalya, Fransa ve Almanya'nın içişleri bakanlarının, düzensiz göç akınları ve insan kaçakçılarıyla mücadele konusunda her türlü çabayı göstermeye kararlı olduğu bildirildi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, dün akşam Roma'da Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen üç ülkesinin içişleri bakanlarının toplantısına ilişkin İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar ortak ilgi alanlarına giren farklı konuları görüştü. Bakanlar, düzensiz göç akınlarıyla ve insan kaçakçılarıyla daha etkili mücadele etmek için her türlü çabayı gösterme konusunda kararlılıklarını yinelediler." ifadeleri kullanıldı.

Bakanların, AB'nin yeni "Göç ve İltica Paktı"nın tam olarak uygulanmasına yönelik ortak taahhütlerini teyit ettikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Komisyonu tarafından sunulan yeni geri dönüş düzenlemesi önerisinin, arzu edilen yönde bir ilerleme olduğunu kabul ettiler. Yeni düzenlemenin onayına yönelik çalışmalar, geri dönüşlere ilişkin hukuki çerçeveyi daha da güçlendirmek için girişimlerin ve önerilerin paylaşılması açısından fırsat sunmaktadır. Bakanlar, yaklaşan Avrupa toplantıları göz önünde bulundurularak bu yönde işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldılar."