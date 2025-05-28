İtalya, Düzensiz Göçmenleri Arnavutluk'a Sınır Dışı Etti

İtalya'nın sınır dışı ettiği 27 düzensiz göçmen, kurulan merkezlere yerleştirilecekleri Arnavutluk'a ulaştı.

İtalyan donanmasına ait Spica gemisi, 27 düzensiz göçmeni, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'ndaki ilk kabul merkezine getirdi.

Düzensiz göçmenler, Şingin'deki kabul merkezinden, sonraki prosedürler ve işlemler için Gjader bölgesindeki kampa gönderilecek.

Arnavutluk makamları, göçmenlerin uyruğu veya haklarında yürütülen diğer işlemler hakkında kamuoyuyla bilgi paylaşmadı.

Roma ile Tiran arasında Kasım 2023'te imzalanan anlaşma uyarınca, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar tutulması için Arnavutluk'ta kurulan ancak faaliyete geçmesi idari yargı kararlarıyla geciken merkezlerin işletilebilmesi için hükümetin kabul ettiği kararname, parlamentodaki onay sürecini 20 Mayıs'ta tamamlamıştı.

Söz konusu yeni yasal düzenleme, halihazırda İtalya'daki geri gönderme merkezlerinde bulunan, bir mahkeme tarafından sınır dışı edilme kararı onaylanmış kişilerin de Arnavutluk'taki merkezlere nakledilmesini öngörüyor.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma olma özelliği taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Arnavutluk'taki bu merkezlere daha önce farklı göçmen grupları taşınmış ancak tüm göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor.