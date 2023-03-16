İtalya, düzensiz göçle mücadelede Kuzey Afrika devletlerinin desteklenmesinden yana

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, düzensiz göç akınlarıyla mücadele için göçmen teknelerinin çoğunlukla hareket ettiği Kuzey Afrika'daki devletlerin desteklenmesini istediklerini söyledi.

Meloni, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda "Başbakan'a sorular" oturumunda, milletvekillerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Libya açıklarında, 12 Mart'ta yaşanan ve 30 düzensiz göçmenin kaybolduğu son faciaya ilişkin bir soru üzerine Meloni, bu konuda hükümet olarak gerekeni yaptıklarını ve vicdanlarının rahat olduğunu ifade etti.

Başbakan Meloni, "Bu korkunç koşullardaki teknelerle ve bu korkunç hava şartlarında göçmen botlarının kalkışları devam ettiği sürece can kayıpları da olacaktır. Düzenli göçe yasal yollara yatırım yapmalıyız ve hükümetin yaptığı da tam olarak bu." dedi.

Hükümetinin ve sahil güvenliğin elinden geleni yaptığını savunan Meloni, Libya açıklarındaki bu facia ile şubat ayında Cutro açıklarındaki faciada İtalyan hükümetinin göçmenleri kurtarmak için harekete geçmediğini söyleyenlerin İtalya'nın onurunu siyasi amaçlar sorgulandığını kaydetti.

Meloni, yasa dışı göç konusunun insan kaçakçılarının eline bırakılamayacağını ve sıkı bir mücadele gerektiğini belirterek, "Göçmenleri insan ticareti için canlı kalkan gibi kullanan vicdansız kaçakçıların şantajı altında daha fazla kalmaya niyetimiz yok. Bu suçluların kimin İtalya'ya gelip gelemeyeceğine karar vermesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Meloni, bu konuyla mücadelenin diğer Avrupa devletlerini ve Avrupa Birliği'ni (AB) de kapsaması gerektiğini vurgulayarak, "İlk kez, Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası Avrupa'da öncelikli konu olarak görülüyor ki bu, bu hükümetin sayesinde oldu. Ancak sadece açıklamalarla yetinmeyi düşünmüyoruz. Sonuçları İtalya için fazlasıyla endişe verebilecek derin bir krizden geçen Tunus başta olmak üzere Kuzey Afrika devletleri yararına destek gibi acil yanıtlar verilmesini talep ediyoruz. Afrika ile yeni bir ilişki için tüm Avrupa'ya itici güç olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şubat ayındaki faciada ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

Ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında 26 Şubat'ta göçmen teknesinin batmasıyla yaşanan faciada ölenlerin sayısı 86'ya çıktı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, bölgede arama yapan güvenlik güçleri 1'i kadın 2'si çocuk 5 kişinin cesedini denizden çıkardı.