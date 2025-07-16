İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Suriye'deki Çatışmalara Dikkat Çekti

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'deki çatışmaları endişeyle takip ettiğini ve tüm tarafların şiddete son verme konusunda çalışmasını umduğunu belirtti.

Tajani, X platformundaki hesabından Suriye'deki son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Tajani paylaşımında, " Suriye'deki çatışmaları endişeyle takip ediyorum. Tüm tarafların şiddete son verme konusunda çaba göstermesini umuyoruz. Suriye'deki tüm topluluklar ile sivil halkın istikrarını ve korunmasını garanti altına alabilecek bir anlaşmaya hızla katkıda bulunmak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

? Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.