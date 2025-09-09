İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Orta Doğu'da Gerilimi Tırmandırıcı Eylemler Ateşkesi Zora Sokuyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının ardından Orta Doğu'da gerilimi tırmandırıcı her türlü eylemin, ateşkes ihtimalini uzaklaştırma riski taşıdığını belirtti.

Bakan Tajani, Roma'da bir etkinliğe gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, " İtalya, bir ateşkes anlaşmasına ulaşılabilmesi için yoğun şekilde çalışıyor. ABD önerisini destekliyoruz ve gerilimi tırmandırıcı her türlü eylem, ateşkes ihtimalini uzaklaştırma riski taşıyor." dedi.

Tajani ayrıca İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Biz bu ay, diğer ülkelerle birlikte BM'de, İsrail ve Filistin için iki devletli çözüm hedefini işaret eden belgeyi imzalayacağız. Filistin Devleti'nden yanayız. Eğer yeniden inşa için bir BM misyonu olursa İtalyan askerlerini göndermeye de hazır olduğumuzu söyledik. Ancak ortada henüz var olmayan bir şeyi hemen tanımak hiçbir sonuç doğurmaz. Buna karşılık Batı Şeria'da saldırılar düzenleyen şiddet yanlısı yerleşimcilere daha sert yaptırımlar uygulanmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tajani, ayrıca sabah saatlerinde Tunus'ta Küresel Sumud Filosu'nun dron saldırısının hedefi olmasıyla ilgili olarak, "Teyit edilirse şayet bu, Tunus egemenliğine bir saldırı olur." yorumunu yaptı.

Tajani, Küresel Sumud Filosu'nda 4 İtalyan parlamenterin de yer alacak olmasından ötürü ilerleyen günlerde İsrailli mevkidaşını arayacağını söyledi.

Bu arada, muhalefetteki sol partiler ise hükümeti, Küresel Sumud Filosu'na yönelik dron saldırısını kınamaya çağırdı.