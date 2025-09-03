İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İsrail'in UNIFIL'e Saldırılarını Kınadı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, bugün Roma'da ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile gerçekleştirdiği görüşmesine ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmenin merkezinde bölgedeki son gelişmeler ışığında Akdeniz ve Orta Doğu'nun istikrarının yer aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan, özellikle Libya'nın Avrupa ve uluslararası güvenlik açısından stratejik önemini teyit ederek, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla Kuzey Afrika ve Sahel'deki menşe ve geçiş ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik iradeyi vurguladı. BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan yol haritasına desteklerini ifade eden Tajani ve Boulos, eylül ayında BM Genel Kurulu marjında yeniden görüşme konusunda mutabık kaldılar."

Açıklamada, Tajani'nin, Gazze'deki duruma da değinerek, bölgede derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için ortak çabaların altını çizdiği aktarıldı.

Bakan Tajani'nin, İtalya ve ABD'nin çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımın güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm doğrultusunda siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması için ortak öncelik ve hedefleri paylaştığını yinelediği ifade edilen açıklamada, "Lübnan ve İsrail ordusunun 2 Eylül'de bu ülkenin güneyinde barikatları temizleyen UNIFIL güçlerine yönelik saldırısına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Lübnan konusunda Tajani, ülkenin istikrarının ve görev süresi kısa süre önce yenilenen UNIFIL'in istikrarı sağlama çalışmalarının önemine dikkati çekerek, İsrail ordusunun, BM Barış Güçlerine yönelik ciddi saldırılarını kınadı."

UNIFIL yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığını, bunun 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu belirtmişti.