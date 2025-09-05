İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Gazze'deki Durumun Kabullenilemez Olduğunu Belirtti

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'de durumun "kabul edilemez" olduğunu ve Batı Şeria'da her yeni yasa dışı yerleşim yerinin Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını baltaladığını söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, İtalya'nın kuzeyinde Como Gölü kıyısındaki Cernobbio'da düzenlenen Ambrosetti Forumu'na katıldı.

İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Tajani, "Gazze'deki durum kabul edilemez. Biz İsrail'in dostuyuz ama sivilleri hedef alan saldırılara, bombardımanlara son vermesi gerekiyor. Batı Şeria'daki yeni yerleşimler, bir Filistin Devleti kurulma ihtimalini baltalıyor. Hamas, elindeki rehineleri derhal serbest bırakmalı ve İsrail'i hemen ateşkese zorlamalı." dedi.

Bölgede nihai hedeflerinin "iki halk, iki devlet" olduğunu belirten Tajani, "Arapların öncülüğünde bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna olumlu bakıyoruz, hatta Filistin'in yeniden inşası ve birleşmesi için asker göndermeye de hazırız. Amacımız, İsrail'i tanıyan ve İsrail tarafından tanınan bir Filistin Devleti'nin kurulması. Bu şu anda çok zor, neredeyse imkansız görünüyor ama bir hedefe inanıyorsanız, ona ulaşana kadar çabalamalısınız. İşte biz de bunu yapmalıyız." diye konuştu.

Tajani, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda durumun çok zor olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını desteklediklerini dile getirerek, "Bir çözüm denemek istiyoruz ama (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin nedeniyle pek iyimser değiliz. Putin, Noel'den önce mümkün olduğunca fazla ilerlemek istiyor, böylece masaya yeni bir durum koyabilecek." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tajani, Putin'i durdurmanın tek yolunun, Moskova'ya giden para akışını daha sert yaptırımlarla kesmek olduğunu söyledi.

Tajani ayrıca, savaş bittikten sonra en iyi çözümün NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı bir uluslararası karşılıklı savunma anlaşması olduğunu vurguladı.

Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye "Moskova'ya gel" mesajı göndermesine de değinen Tajani, "Bu aslında 'Diz çök, kaybettin' demek oluyor. Bu Zelenskiy'ye verilmiş olumlu bir mesaj değil." diye konuştu.