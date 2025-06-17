İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Ortadoğu'da Diplomatik Çabalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran-İsrail krizi bağlamında bölge ülkeleriyle telefon görüşmeleri yaptı. Diplomatik müzakerelerin önemine dikkati çeken Tajani, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar konularını da gündeme getirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zayyani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İran- İsrail krizi bağlamında telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Tajani, mevkidaşlarına diplomatik müzakerelere geri dönmek için ortak bir hazırlık yapmak amacıyla tüm iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Tajani'nin, " İtalya'nın İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini ve İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi gerektiğini" teyit ettiği belirtilerek, "Bu bağlamda Tajani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve bölgedeki diğer ülkelerle temas halinde olduğunu, Maskat'ın ara buluculuğunda Washington ile Tahran arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını kolaylaştırmak için çalıştığını belirtti. Hedef, bölgede barış, güvenlik ve ekonomik istikrar çerçevesinde bir denge sağlamaktır." ifadesine yer verildi.

Tajani'nin ayrıca deniz ticaretinin serbestliğinin sağlanmasının önemine dikkati çektiği belirtilen açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılan görüşmelerde de vurgulandığı üzere Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin korunması gerektiğini dile getirdi. Bu bağlamda Kızıldeniz'de konuşlandırılmış olan Avrupa Birliği (AB) operasyonu 'Aspides'in çalışmalarını hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

İtalyan bakanın görüşmelerinde Gazze konusuna da değindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tajani, acil bir ateşkesin ve 'iki halk-iki devlet' çözümüne götürecek bir müzakere sürecinin başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. İtalya'nın, Gazze Şeridi'ne insani yardımların tam erişiminin sağlanması yönündeki çağrısını yineledi ve ülkesinin Gazze'deki sivillere yönelik 'Gazze için Gıda' programı kapsamında gönderdiği gıda ve sağlık yardımları ile Filistinli çocukların tıbbi amaçlı tahliyelerine ilişkin çabalarından bahsetti."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Bir dönem Türkiye'nin en popüler ismiydi! Hac ibadetinde böyle görüntülendi

Bir dönem Türkiye'nin en popüler ismiydi! Hacda görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
İşte İsrail'i vuran İran'ın elindeki en büyük koz! Hürmüz'ü kapatırlarsa petrol fiyatları uçabilir

Burayı kapatırlarsa piyasalar uçar! İşte İran'ın elindeki en büyük koz
CHP lideri Özel, elinde mazotla kürsüye çıktı: Al sana 50 TL'lik mazot

Kürsüye bu şekilde çıktı! Elindeki şişeye bakın kaç lira ödemiş
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.