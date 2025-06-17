İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Ortadoğu'da Diplomatik Çabalar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zayyani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İran- İsrail krizi bağlamında telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Tajani, mevkidaşlarına diplomatik müzakerelere geri dönmek için ortak bir hazırlık yapmak amacıyla tüm iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Tajani'nin, " İtalya'nın İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini ve İran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi gerektiğini" teyit ettiği belirtilerek, "Bu bağlamda Tajani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve bölgedeki diğer ülkelerle temas halinde olduğunu, Maskat'ın ara buluculuğunda Washington ile Tahran arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını kolaylaştırmak için çalıştığını belirtti. Hedef, bölgede barış, güvenlik ve ekonomik istikrar çerçevesinde bir denge sağlamaktır." ifadesine yer verildi.

Tajani'nin ayrıca deniz ticaretinin serbestliğinin sağlanmasının önemine dikkati çektiği belirtilen açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılan görüşmelerde de vurgulandığı üzere Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin korunması gerektiğini dile getirdi. Bu bağlamda Kızıldeniz'de konuşlandırılmış olan Avrupa Birliği (AB) operasyonu 'Aspides'in çalışmalarını hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

İtalyan bakanın görüşmelerinde Gazze konusuna da değindiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tajani, acil bir ateşkesin ve 'iki halk-iki devlet' çözümüne götürecek bir müzakere sürecinin başlatılmasının gerekliliğini vurguladı. İtalya'nın, Gazze Şeridi'ne insani yardımların tam erişiminin sağlanması yönündeki çağrısını yineledi ve ülkesinin Gazze'deki sivillere yönelik 'Gazze için Gıda' programı kapsamında gönderdiği gıda ve sağlık yardımları ile Filistinli çocukların tıbbi amaçlı tahliyelerine ilişkin çabalarından bahsetti."