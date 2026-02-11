Haberler

İtalya: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşıyız

Güncelleme:
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine karşı olduklarını söyledi. Ayrıca, Avrupa Birliği’nde rekabet gücüne vurgu yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in herhangi bir şekilde Batı Şeria'yı ilhak etmesine karşı olduklarını söyledi.

Tajani, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde "bakana sorular" oturumunda, milletvekillerinin uluslararası gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Kudüs'teki Hristiyan eğitim kurumlarında öğretmen ve öğrencilerin haklarına ilişkin bir soru üzerine Tajani, "Batı Şeria'da aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Hristiyan topluluklarına ve ibadet yerlerine yönelik saldırılarını her zaman şiddetle kınadık. Batı Şeria'nın, İsrail tarafından herhangi bir şekilde ilhak edilmesine de karşıyız." dedi.

Avrupa Birliği'nde (AB) veto hakkının kaldırılması tartışmalarına ilişkin bir soruya Tajani, şu yanıtı verdi:

"Şu anda, Avrupa devletlerinin öncelikle yeni Avrupa yönetim sistemleri geliştirmeden birlikte mümkün olan her şeyi yapma konusunda anlaşmaya varmalarını sağlayacak en düşük ortak paydayı bulmak çok önemlidir. Ancak rekabet gücüne ve büyümeye odaklanmalıyız. Bu, Almanya başta olmak üzere Avrupalı ortaklarımızla birlikte ön safta yer aldığımız bir konudur. Bunlar, yarın Almanya ile AB'nin rekabet konulu gayri resmi zirvesinde gündeme getireceğimiz konular."

Münih Güvenlik Konferansı'nın, Avrupa savunmasını konuşmak için bir fırsat olacağını dile getiren Tajani, "Sorumluluklarımızı üstlenmeli ve dış politikamız için vazgeçilmez bir ufuk olan transatlantik bağı koruyarak, Amerikan ayağını tamamlayıcı nitelikte NATO'nun Avrupa ayağını hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

Tajani, ham madde konusunda stratejik bağımlılıkları azaltmanın mutlak öncelikleri olduğunu ve bu konuda bir ulusal stratejilerinin de olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
