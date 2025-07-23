İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de bombardımanların ve sivil ölümlerinin durması gerektiğini net şekilde söylediklerini belirterek, "Çok fazla ölüm, çok fazla sivil ölümü var. Bu gerçekten kabul edilemez." dedi.

Tajani, Roma'daki İtalya-Cezayir İş Forumu'nun açılışına gelişi sırasında gazetecilere Gazze'deki durumla alakalı açıklamalarda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, 20'den fazla uluslararası ortakla 21 Temmuz'da İsrail'e Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarına yönelik çağrıda bulunan açıklama yaptıklarına dikkati çekerek, "Gazze'de 'Artık bombardımanlara yeter, artık sivil ölümlere yeter.' dedik ve bunu çok net şekilde söyledik." diye konuştu.

Tajani, Gazze için acil ateşkese ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "27 ülkeyle birlikte, İsrail'e açık mesaj içeren bir belge sunduk ama bu, aynı zamanda Hamas'a da çok net bir mesaj: İsrailli rehineleri tartışmasız, tereddütsüz serbest bırakmalı. Biz, şu anda olumlu bir sonuca ulaşmak için yani ateşkes için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok fazla ölüm, çok fazla sivil ölümü var. Bu, gerçekten kabul edilemez." ifadelerini kullandı.