İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Gazze'deki Katliama Sert Tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Gazze'deki katliamının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni yaptırım önerilerini değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Tajani, parlamentonun üst kanadı Senato'da uluslararası gelişmelere ilişkin konuştu.

Gazze'de yaşananların, uluslararası toplumun tamamı için kapanmayan bir yara olmaya devam ettiğini dile getiren Tajani, "Açık olmak istiyorum, Gazze Şeridi'nde olup bitenler giderek daha fazla kabul edilemez hale geliyor. Bunu her platformda yineledik ve burada bu Genel Kurulda da yinelemek istiyorum. Gazze kentinin İsrail tarafından işgal edilmesine ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılmasına yönelik her türlü plana kesinlikle karşıyız." dedi.

Tajani, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze politikasını eleştirerek, Netanyahu hükümetinin tercihlerinin orantılı bir tepkinin çok ötesine geçtiğini ve uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini vurguladı.

Gazze'de çok fazla çocuğun öldüğüne ve ölmeye devam ettiğine dikkati çeken Tajani, "Bir dede ve bir baba olarak söylüyorum, bu katliam hemen sona ermeli." ifadesini kullandı.

Tajani, iki devletli çözümün koşullarını sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Koşullar yaratılmadan bir devleti tanımak, barışı sadece daha da uzaklaştırmaktan başka bir sonuç vermez. İtalya, Filistin halkının kendi evinde güven içinde yaşama hayalini gerçekleştirebileceği bir devletin doğmasından yanadır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında, Komisyonun, İsrail'e ikili desteği durduracağı, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili de yaptırım önereceği açıklamasına değinen Tajani, şunları söyledi:

"Von der Leyen'in dün Strazburg'daki konuşmasında duyurduğu yeni yaptırım önerilerini Konseye sunulur sunulmaz değerlendirmeye hazırız. Geçen hafta Kopenhag'da yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında Almanya ile birlikte şiddete başvuran yerleşimcilere ağır yeni yaptırımlar uygulanmasını önerdik. Filistin köylerine saldıranlara karşı kısıtlayıcı önlemleri ağırlaştırmaya, Hristiyan topluluklarını dahi hedef alanları cezalandırmaya hazırız."

"Katar'ın egemenliğinin ihlali kabul edilemez"

Bakan Tajani, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırmasına ilişkin de "Salı günü yapılan saldırı ve çatışmanın tarafı olmayan, aksine uzun süredir ABD ve Mısır ile birlikte değerli bir ara buluculuk faaliyeti yürüten bir devletin, Katar'ın egemenliğinin ihlali kabul edilemez." dedi.

Tajani, "Krizin çözümü için öngörülemeyen sonuçları olan tek taraflı eylemlere başvurma cazibesine direnmeliyiz. Salı günü Doha'da yaşananların durumu bozmak isteyenlere bahane oluşturmamasını umuyoruz. Başbakan ile birlikte, hükümet olarak Katar yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı, ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bugün Roma'da Orta Doğu'daki durumu görüşeceği bilgisini verdi.

Küresel Sumud Filosu'na 58 İtalyan vatandaşı katıldı

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak üzere 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu da yakından takip ettiklerini dile getiren Tajani, "Bu girişime katılan 58 İtalyan vatandaşına diplomatik ve konsolosluk yardımı sağlayacağız. Benzer girişimler nedeniyle İsrail'de tutuklu bulunan İtalyan vatandaşlarına her zaman yaptığımız gibi." dedi.

Tajani, filoda yer alan İtalyan parlamenterler ve vatandaşları konusunda farkındalık yaratmak için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı da aradığını söyledi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda önceki gün Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine de değinen Tajani, "Bu çok ciddi ve kabul edilemez bir eylemdir, tüm Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine yönelik bir saldırıdır. Rusya'nın bu girişimleri, Alaska Zirvesi ile girilmiş gibi görünen yolla açıkça çelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.