İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den C130 Uçağına Taziye Mesajı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gürcistan'da düşen Türk C130 askeri uçağı için taziye mesajı yayımladı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

(ANKARA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "C130 askeri uçağının Gürcistan'da düştüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk halkına, yetkililerine, silahlı kuvvetlerine, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara dayanışma duygularımı iletir, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, "C130 askeri uçağının Gürcistan'da düştüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türk halkına, yetkililerine, silahlı kuvvetlerine, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara dayanışma duygularımı iletir, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

