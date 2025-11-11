İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den C130 Kazası İçin Taziye Mesajı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün öğleden sonra yaptığı bir açıklamayla, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.