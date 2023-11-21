İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Arnavutluk'la yaptıkları göç anlaşmasını savundu Açıklaması

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Arnavutluk ile imzaladıkları göç mutabakatının, İngiltere'nin ülkeye gelen düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planıyla karşılaştırılamayacağını söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Arnavutluk ile imzaladıkları göç mutabakatının, İngiltere'nin ülkeye gelen düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planıyla karşılaştırılamayacağını söyledi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ay başında, Afrika'dan artan göçmen gelişlerini caydırma ve ülke genelindeki göçmen merkezleri üzerindeki baskıyı hafifletme hedefiyle Arnavutluk ile imzaladığı ve İtalyan muhalefetin tepkisini çeken göç mutabakatına ilişkin Tajani, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi verdi.

Tajani buradaki konuşmasında, mutabakatın içeriğine dair bilgi verirken, Arnavutluk'ta kurulacak merkezlere Avrupalı sivil toplum kuruluşları (STK) gemilerinin kurtardığı düzensiz göçmenlerin değil, sadece İtalyan güvenlik güçlerinin uluslararası sularda kurtaracağı göçmenlerin getirileceğini belirtti.

Tajani, Arnavutluk'taki merkezlerin hem maddi açıdan hem de idare edilmesi bakımından sorumluluğunun İtalya'da olacağını dile getirirken, "(Arnavutluk'taki merkezlerde tutulacak) Göçmenler, İtalya ve Avrupa'daki yasal düzenlemelerde öngörülen muameleyi görecek." dedi.

Arnavutluk'la imzaladıkları mutabakatın, muhalif çevreler tarafından; "İngiliz hükümetinin ülkeye yasa dışı yollardan girip iltica talebinde bulunan göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına benzetilmesi"ne karşı çıkan Tajani, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mutabakatın, İngiltere ile Ruanda arasındaki anlaşma ile karşılaştırılamayacak bir nitelikte olduğunu belirtmek faydalıdır. İltica taleplerinin işleme konulmasında üçüncü bir ülkeye hizmet verilmesi söz konusu değildir. Uluslararası olarak garanti edilen haklardan sapma yoktur. Mutabakat zaptında bu husus birkaç kez açıkça teyit edilmiştir."

Tajani, hükümetten başlangıçta beyan edilen, Arnavutluk'la yapılan bu anlaşmanın parlamentonun alt ve üst kanadında onaylanmasına gerek olmadığı yönünde görüşlere ve muhalefetin buna tepkisine atıfta bulundu.

Söz konusu protokolün uygulanabilmesi ve gerekli fon tahsisini de içeren bir onay yasasını parlamentoya getireceklerini kaydeden Tajani'nin konuşmasının ardından partilerden milletvekilleri görüşlerini açıkladı.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) milletvekili Matteo Mauri, Arnavutluk anlaşmasının yasa dışı olduğunu savundu.

Bir diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) milletvekili Riccardo Ricciardi ise Arnavutluk'a kurulacak göçmen merkezlerinin İtalya'ya ek maliyetler açacağı ve bir fayda getirmeyeceğini ifade ederken, hükümetin "acizce" hareket ettiğini söyledi.

İtalya ile Arnavutluk arasındaki tartışmalı göç anlaşması

İtalya Başbakanı Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Rama'nın 6 Kasım'da Roma'da imzaladığı anlaşma, sadece İtalyan yetkililer tarafından denizde kurtarılan, yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin Arnavutluk'a nakledilmesini öngörüyor.

Anlaşma, sivil toplum kuruluşlarının (STK) arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan göçmenler, reşit olmayanlar, hamile kadınlar ve savunmasız kişiler için geçerli olmayacak.

Anlaşmaya göre, İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Shengjin limanında bir ilk kabul merkezi kuracak, Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için bir tesis ve geri gönderme merkezi oluşturacak.