İtalya Dışişleri Bakanı, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyanların Durumunu Açıkladı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in dün akşam saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda 22 İtalyan'ın alıkonulduğunu, yarından itibaren İsrail'den gönüllü ayrılmayı kabul edenlerin İtalya'ya dönüşlerinin gerçekleşebileceğini söyledi.

Tajani, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Orta Doğu, Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in dün akşam saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan vatandaşlarının durumuna ilişkin Tajani, "Şu anda 22 İtalyan gözaltında tutuluyor. Durumu izlemeye devam ediyoruz. Talimatımla, Tel Aviv Konsolosluğu ve Kudüs Başkonsolosluğu hem limanda hem de geri gönderme prosedürlerinde tüm İtalyan vatandaşlarına yardımcı olacak. İki konsolosluk, bu geceden itibaren İtalyan vatandaşlarının avukatlarıyla temas halinde. Kriz masamızın adım adım takip ettiği bilgilere göre tüm vatandaşlarımızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Tajani, filodaki İtalyan vatandaşları için İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile birçok kez konuştuğunu belirterek, "Saldırgan eylemlerden kaçınılmasını istedim. Angajman kurallarına uyulduğunu ve şu ana kadar İsrail güçlerinin operasyonlarında herhangi bir şiddet veya komplikasyon yaşanmadığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Yarından itibaren, özellikle İsrail'den gönüllü olarak ayrılmayı kabul edenler için ilk ayrılışlar gerçekleşebilir. Derhal sınır dışı edilmeyi reddedenler içinse İsrail yargı makamlarının vereceği geri gönderme kararını beklemek gerekecek, bu da 48 ila 72 saat sürebilir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği ateşkes planına atıfta bulunan Tajani, "Belki de ilk kez, iki yıllık dramatik bir çatışmanın ve büyük acıların ardından, bugün barış yolunda somut bir umut ışığı görülüyor. Kolay olmayacak, ama eğer ABD, İsrail, Arap ülkeleri ve Filistin olmak üzere tüm aktörler, bunu sonuna kadar götürecek güç ve ileri görüşlülüğe sahip olursa, bu Orta Doğu'nun tarihini değiştirecek bir dönüm noktası olabilir." dedi.

Bakan Tajani, her şeyin Hamas'ın cevabına bağlı olduğunu savunarak, "Gazze halkı için kurtuluş ya da felaket onların seçimlerine bağlı." şeklinde konuştu.

Tajani'nin konuşmasının ardından söz alan muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) lideri Angelo Bonelli ise İtalyan hükümetini eleştirerek, "Uluslararası sulardaki bu deniz korsanlığını bile kınayamadınız." ifadelerini kullandı.