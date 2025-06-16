İtalya Dışişleri Bakanı, İran-İsrail Çatışmasını Değerlendirdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İsrail- İran çatışmasını ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından Tajani'nin Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde, İran ve İsrail arasında süren askeri operasyonların değerlendirildiği aktarıldı.

Tajani'nin, İtalyan hükümetinin bölgedeki olası bir tırmanıştan duyduğu endişeyi ifade ettiği ve nükleer müzakerelerin yeniden başlamasının önemine dikkati çektiği ifade edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın ayrıca askeri operasyonların tüm bölgeye yayılabilecek ekonomik etkilerini gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katar Başbakanı, ülkesinin ve açık deniz petrol platformlarında görev yapan yaklaşık 10 bin uluslararası teknisyenin karşı karşıya olduğu askeri çatışmanın tehlikelerine dair bilgiler verdi. İtalya'nın gerilimin düşürülmesine ve diplomatik diyalog sürecine geri dönüş çabalarını desteklediğini ifade etti."

Tajani'nin Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile yaptığı görüşmede ise Irak petrolünün tamamının geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat noktalarının geçici olarak işler durumda olduğu bilgisini aldığı aktarılan açıklamada, "Bölgede yaklaşık 500 İtalyan askeri ile 500'e yakın İtalyan vatandaşı bulunduğuna dikkati çeken Tajani, Irak'ın sergilediği itidalli tutumu takdirle karşıladığını belirtti ve Irak makamlarının Tahran nezdinde müzakerelerin yeniden başlamasını destekleyecek bir girişimde bulunmalarını umut ettiğini belirtti." denildi.

Bakanlıktan gün içinde yapılan bir başka yazılı açıklamada da Tajani'nin Katarlı ve Iraklı mevkidaşlarının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran ile İsrail arasındaki kriz hakkında durum değerlendirmesi yapan iki bakanın, askeri operasyonların olası ekonomik etkileri ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik riskleri ele aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tajani, özellikle petrol altyapılarında çalışan İtalyan ve diğer uluslararası teknik personelin güvenliğine dikkati çekti. Tajani, İtalya'nın, Avrupalı ortaklarıyla koordineli şekilde, gerilimin düşürülmesini ve nükleer müzakerelere dönüşü savunduğunu dile getirdi. İki bakan ayrıca Gazze'deki krizi de ele aldı. Acil bir ateşkesin sağlanması, insani yardımların yeniden başlaması ve Filistinli sivillerin korunması gereğinin altını çizdiler."

Bakanlıktan yapılan bir başka yazılı açıklamada da küresel boyutta günde 20 milyon varil petrolün geçtiği Hürmüz Boğazı'nın askeri abluka altına alınmasından ve çatışmanın İran ile sınırı olan Körfez ülkelerini de içine alarak askeri harekatlarda hedef haline getirmesinden endişe duyulduğu aktarıldı.