İtalya Dışişleri Bakanı Gazze'de Ateşkes İçin Görüşmeler Yaptı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Gazze'de ateşkes konusuna yönelik telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Tajani'nin, Gazze'de ateşkes konusuyla ilgili Katar, Mısır ve G7 Dönem Başkanı Kanada'dan mevkidaşlarıyla bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Tajani, İtalya'nın, Gazze'deki askeri operasyonların en kısa sürede sona ermesi için tam bir kararlılıkla çalıştığını teyit etti." ifadesi yer aldı.

Tajani'nin söz konusu görüşmelerde, G7'deki müttefik hükümetlerin desteklediği ateşkes girişimleri ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerin mevcut durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tajani, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır süren müzakereler, bugüne kadar en uç görüşlerin baskın gelmesi nedeniyle somut bir sonuca ulaşamadı. Sivil Filistinlileri hedef alan saldırılar durdurulmalı, İsrailli rehineler serbest bırakılmalı, ateşkes sağlamlaştırılmalıdır ve Gazze Şeridi'ne insani ve sağlık yardımlarının yeniden ulaştırılması sağlanmalıdır. ABD, Mısır ve Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk başarıya ulaşmalıdır. İtalya, bu çabalara G7 ve AB düzeyinde destek vermek için gereken her şeyi yapacaktır."

Tajani, Gazze için başlangıçta 60 günlük ateşkes ihtimalini "hiçbir şekilde kaçırılmaması gereken belirleyici bir aşama" olarak tanımlayarak, "Taraflardan hiçbiri bu aşamayı görmezden gelemez. Bu konuda özellikle Amerikan yönetiminin önerilerine desteğimiz net ve kararlıdır." yorumunu yaptı.

Bu arada Tajani'nin Arap bakanlarla yaptığı görüşmelerde İtalya'nın tüm Akdeniz ortaklarıyla birlikte yürütebileceği somut girişimleri ve İsrail'in geçiş noktalarını yeniden açmasının hemen ardından başlaması gereken insani yardım faaliyetlerini de ele aldığı aktarıldı.