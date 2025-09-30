Haberler

İtalya Dışişleri Bakanı: Filoya Eşlik Edecek Donanma Çatışma İhtimali Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İtalyan donanmasının eşlik etmeyeceğini açıkladı. Tajani, İsrail'in ablukasının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve ateşkes umudunu dile getirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail'in ablukasını zorlaması halinde İtalyan donanmasının filoya eşlik etmeyeceğini söyledi.

Bakan Tajani, LA7 kanalında katıldığı bir yayında, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filo ile ilgili gelişmelerde sağduyunun galip gelmesini umduğunu dile getiren Tajani, "İsrail Dışişleri Bakanı'ndan şiddete başvurmamalarını istedim. O da şiddet olmayacağını söyledi. İsrail'in deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceği aşikar. Filoyu ablukayı kırma girişiminde bulunmaması konusunda uyardık. Ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

Tajani, bölgedeki İtalyan donanmasına ait geminin filoya nereye kadar eşlik edeceğine ilişkin ise "Donanmamız da ablukanın kırılması durumunda, filoya eşlik edemeyecek, çünkü çatışma ihtimali yok. Ayrıca kendi denizcilerimizin (askerlerimizin) güvenliğini de garanti altına almalıyız." diye konuştu.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu 20 maddelik barış planından memnun olduklarını ifade eden Tajani, ateşkesin gelmesini umduklarını söyledi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geçen hafta filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni filonun yakınlarına gönderdiklerini açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri fırkateynin askeri güç kullanmasının öngörülmediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı

Türk kulübüne büyük şok: Yıldız futbolcunun lisansı çıkarılamadı
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.