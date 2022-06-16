İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü - Haberler

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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü

AA - Barış Seçkin - Güncel
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Libyalı mevkidaşı Menguş ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile başkent Roma'da bir araya geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile başkent Roma'da bir araya geldi.

Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libyalı mevkidaşıyla görüştüğünü duyurdu.

İtalyan Bakan, "Tarafları, mevcut siyasi kurumsal çıkmaza bir çözüme davet etmek için bir başka fırsat. Libya dosyası, İtalya için öncelik olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, İtalyan Nova ajansının haberine göre, İtalyan diplomasisi Libya'daki siyasi krize çözüm bulmak için uluslararası anlaşma üzerinde çalışıyor. Haberde, söz konusu çalışmaya, Türkiye, Mısır, İtalya, Fransa, İngiltere, ABD ve Almanya'nın dahil edilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu İtalya Libya Güncel Haberler

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