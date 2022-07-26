İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, GKRY Dışişleri Bakanı Kasulidis ile görüştü - Haberler

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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, GKRY Dışişleri Bakanı Kasulidis ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, GKRY Dışişleri Bakanı Kasulidis ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ile görüştü.

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ile görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Di Maio ve Kasulidis'in Roma'daki görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, iki bakanın, İtalya ve GKRY ilişkileri, Ukrayna'daki savaş, Avrupa Birliği'nin gündemindeki konular ile Doğu Akdeniz'deki durumu ele aldıkları belirtildi.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kıbrıs İtalya Güncel Haberler

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