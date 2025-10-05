İtalya Dışişleri Bakanı: 15 Aktivist Yarın İtalya'ya Dönüyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in saldırıp alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 15 İtalyan aktivistin daha yarın bu ülkeden ayrılacağını bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan İtalyan aktivistlerin ülkelerine dönüşü peyderpey gerçekleşiyor.

Bakan Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Filodaki son 15 İtalyan yarın özel bir charter uçuşuyla Atina'ya gidecek. Kendilerine hem İsrail'den ayrılışta hem de Yunanistan'da İtalya'ya dönüş sürecinde Büyükelçiliğimiz tarafından destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlık çalışanlarına aktivistlerin ülkelerine dönüşü konusundaki çalışmaları için teşekkür eden Tajani, ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes planına da değinerek, şunları kaydetti:

"Umarım önümüzdeki saatler, ABD yönetimi tarafından yürütülen barış çabalarını güçlendirmek açısından belirleyici olur. Barış bizim nihai ve vazgeçilmez hedefimizdir. Bunu ancak herkesin tam bağlılığıyla, yani iki halk için, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devlet inşa etme kararlılığıyla başarabiliriz."

Tajani, dün de filoda alıkonulan 26 İtalyan'ın Türk Hava Yolları'nın (THY) özel seferiyle İsrail'den ayrılacağını duyurmuş, ardından söz konusu aktivistler, bugünün ilk saatlerinde Roma ve Milano'ya ulaşmıştı.

Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 İtalyan parlamenter de 3 Ekim'de serbest bırakılmış ve Roma'ya dönmüşlerdi.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.