İtalya'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki - Haberler

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İtalya'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki

AA - Barış Seçkin - Güncel
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İtalya'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki gösterdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlere tepki gösterdi.

Draghi, yaptığı yazılı açıklamada, Buça ve diğer kentlerden gelen görüntülerin "şok edici" olduğu belirtti.

Açıklamada, "Silahsız sivillere yönelik katliamların vahşeti, korkutucu ve katlanılmazdır. Rus makamları, derhal düşmanlığa son vermeli, sivillere yönelik şiddeti durdurmalı ve yaşananların hesabını vermelidir. İtalya, bu dehşeti kesin kararlılıkla kınıyor ve Ukrayna ve vatandaşlarıyla tam dayanışmasını belirtiyor." ifadeleri kullanıldı.

???????Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Rus, Güncel, Haberler

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