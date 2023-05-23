İtalya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

İtalya'da Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için kullanılan oyların yer aldığı pusulalar diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İtalya'daki iki oy verme noktası olan Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu'nda 20-22 Mayıs'ta 20 binden fazla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen için gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından, oy pusulalarının Türkiye'ye ulaştırılması süreci bugün öğleden sonra başladı.

Roma Büyükelçiliği'nde kurulan 3 sandıktaki oy pusulaları ile Milano Başkonsolosluğu'nda kurulan 12 sandıktaki pusulaların bulunduğu mühürlenmiş paketler, diplomatik kuryeler ve ilgili siyasi partilerin temsilcileri eşliğinde Roma ve Milano'dan Türk Hava Yolları'nın TK 1866 ve TK 1896 tarifeli seferleriyle yurda doğru yola çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda üç günlük oy verme işleminin sonunda Roma Büyükelçilği'nde 1856, Milano Başkonsolosluğu'nda ise 8656 olmak üzere İtalya'da toplam 10 bin 512 seçmen oy kullandı.

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçiminin birinci turunda İtalya'da kayıtlı toplam 20 bin 148 seçmenden 10 bin 178'i Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu'nda oy kullanmıştı.

Kullanılan oylar 1,5 milyonu aştı

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1,5 milyonu aştı. Bugün saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 olarak belirlendi.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri yarın sona erecek. Aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.