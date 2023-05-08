İtalya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

İtalya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullanılan oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

İtalya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullanılan oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İtalya'daki iki oy verme noktası olan Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda 3-7 Mayıs'ta yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 20 bin 148 seçmenin oy verme işleminin ardından, kullanılan oyların yer aldığı pusulaların Türkiye'ye ulaştırılması süreci bu sabah başladı.

Roma Büyükelçiliğinde 5 gün boyunca açılan 5 sandıktaki oy pusulaları, mühürlenmiş paketler halinde diplomatik kuryeler eşlinde Türk Hava Yollarının (THY) 1862 sefer sayılı uçağıyla bu sabah yurda doğru yola çıkarıldı.

Milano Başkonsolosluğunda da 5 gün boyunca 14 sandıktaki oy pusulaları mühürlü paketler halinde diplomatik kuryelerce THY'nin 1874 sayılı seferiyle yola çıkarıldı.

Oy pusulalarına siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 bin 808 vatandaşın bulunduğu Malta'da da 6-7 Mayıs'ta kurulan 4 sandıkta kullanılan oyların, bu akşam diplomatik kuryeler ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türkiye'ye ulaştırılması öngörülüyor.

Oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa'da bazı ülkelerde nisanın son haftası, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.

Avrupa'daki Türk seçmenler için sandık kurulan Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka ve Fransa'da ise bugün de oy kullanma işlemi devam edecek. Bu ülkelerde oy verme işlemi yarın tamamlanacak.

Yurt dışı oylar, ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.