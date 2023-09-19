İtalya'dan Karabağ konusunda "diplomasi ve itidalli olma" çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Karabağ'da yaşanan son gerginlik doğrultusunda Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü ve diplomatik bir çözüm bulmak için diyalog çağrısı yaptığını bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Karabağ'da yaşanan son gerginlik doğrultusunda Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü ve diplomatik bir çözüm bulmak için diyalog çağrısı yaptığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Tajani, burada Bayramov ile bir araya geldi.

Tajani, bu görüşmesine ilişkin "X" platformundan yaptığı paylaşımda, "Devam eden gerginlikler ışığında New York'ta Bakan Ceyhun Bayramov ile görüşmek istedim. Dağlık Karabağ'da diplomatik bir çözüm için diyaloğa ve itidalli olmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdim. Azerbaycan önemli bir ortaktır, insan kaçakçılarına karşı da birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör tedbirleri

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ'daki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracı da başka bir mayına bastı ve 4 polis şehit oldu.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.